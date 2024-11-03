Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Serdar Güler’in ortasında ceza sahası içinde bulunan Piatek’in kafa vuruşunda top kaleci Slowik’te kaldı.

19. dakikada Guilherme’nin uzun pasına hareketlenen Ndao’nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Muhammed başarılı oldu.

31. dakikada Yusuf Erdoğan ceza sahası içerisinde topu Ndao’ya aktardı. Ndao’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada Konyaspor ceza sahası içi sol tarafında Serdar Güler ile Uğurcan Yazğılı’nın ikili mücadelesinde hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıda topun başına gelen Jerome Opoku’nun vuruşunda kaleci Slowik başarılı olsa da dönen topu tekrar Opoku tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Emre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan Sultanoğlu

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Boranijasevic, Boateng, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Oliver Kemen, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahin, Onur Ergün, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Joao Figueiredo, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lucas Lima, Berkay Özcan, Philippe Keny, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Ousseynou Ba, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahin (Başakşehir), Uğurcan Yazğılı (Konyaspor)

Goller: Ndao (dk. 31) (Konyaspor), Opoku (dk. 44) (Başakşehir)