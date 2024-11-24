Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor’un 1-0’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
6. dakikada Hatayspor’un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Fernandes’ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
17. dakikada Guilherme’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jevtovic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
23. dakikada Bamgboye’nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Ufuk Akyol, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Kramer
Teknik Direktör: Recep Uçar
Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Diack, Bamgboye, Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg
Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Abubakar, Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Boutobba
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer (Konyaspor), Diack (Hatayspor)
Gol: Jevtovic (dk. 17) (Konyaspor)