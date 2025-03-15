Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı yeşil-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Guilherme’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jevtovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

14. dakikada Ndao’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jevtovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

26. dakikada orta sahada Melih Bostan’ın, Paulista’ya sert müdahalesi sonucu hakem Ali Şansalan, Melih’e sarı kart gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Ali Şansalan sarı kartı iptal ederek, Melih Bostan’ı kırmızı kartla oyunda ihraç etti.

42. dakikada Masuaku’nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş, iki hamlede topun sahibi oldu.

45. dakikada Tunahan Taşçı’nın sağ kanattan ortasında kale önünde rakibinden önce önce vuran Uğurcan Yazğılı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45+3. dakikada Masuaku’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Chamberlain’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

45+4. dakikada Masuaku’nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Erbil

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan, Melih Bostan

Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Pedrihno, Prip, Calusic, Kaan Akyazı, Bazoer, Boranijasevic, Keyta, Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Uğurcan Yazğılı (dk. 45) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Melih Bostan (dk. 27) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ndao (Konyaspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş)