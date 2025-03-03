Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Konyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topta Mustafa Eskihellaç’ın ceza alanı yayının üstünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.
18. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol köşeden ceza alanına gönderdiği topta Kramer’in kafa vuruşu direkten döndü.
28. dakikada orta sahada topun sahibi olan Visca topla birlikte ceza alanına girdi. Visca’nın kale alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.
Hakemler: Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan, Murat Temel
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Aleksic, Calusic, Bazoer, Umut Nayir, Boraijasevic, Keyta, Oğulcan Ülgün, Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Sikan, Banza
Yedekler: Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Jevtovic (Konyaspor), Malheiro (Trabzonspor)