Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Djalma sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Matsuki’nin vuruşunda kaleci Bilal topu kurtardı.
55. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan savunmanın arkasına doğru attığı topu alan Nazon’un vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
60. dakikada sağ kanattan ilerleyen Ogün’ün, ceza sahası içine girmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
89. dakikada Nazım’ın ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Kubilay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat Altan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Hosseini dk. 88), Kartal Yılmaz, Karimi, Cardoso (Carole dk. 87), Bourabia (Ackah dk. 70), Mane (Nurettin Korkmaz dk. 79), Nazon (Bahoken dk. 69)
Yedekler: Onurcan Piri, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Furkan Bayır, Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 70), Dennis (Doğan Erdoğan dk. 78), Miroshi, Djalma, Tijanic (Kubilay Kanatsızkuş dk. 63), Victor Hugo (Ahmed Ildız dk. 63), Matsuki (Juan dk. 63)
Yedekler: Arda Ercan, Emircan Seçgin
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Nazon (dk. 44) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kartal Yılmaz (Kayserispor), Ahmed Ildız, Nielsen (Göztepe)