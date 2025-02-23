Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor, 1-0’lık skorla önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Victor Hugo’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Miroshi’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Galatasaray’da hedef derbiyi kazanıp, kayıpsız devam etmek Galatasaray’da hedef derbiyi kazanıp, kayıpsız devam etmek

38. dakikada sol çaprazda ceza sahası dışında topla buluşan Kartal Kayra’nın sert vuruşunda kaleci Lis topu güçlükle kornere çeldi.

44. dakikada Cardoso’nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Nazon, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat Altan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Bahoken, Carole, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Djalma, Tijanic, Victor Hugo, Matsuki

Yedekler: Arda Ercan, Emircan Seçgin, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Juan, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Nazon (dk. 44) (Kayserispor)

Kaynak: İHA