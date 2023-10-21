Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada savunmanın arkasına sarkan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Thiam’ın şutunda savunma araya girdi. Ceza sahası içerisi sol çaprazda topu önünde bulan Cardoso’nun bekletmeden vuruşunda Emirhan topu çizgi üzerinden çıkardı.
31. dakikada Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Gustavo’nun pasıyla ceza sahası ön çizgisine yakın bölgede topla buluşan Gaich’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Alp
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Yılmaz, Kemen, Boa Morte, Cardoso, Thiam
Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Bahoken, Uzodimma, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Ackah, Jeanvier, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör Recep Uçar
Ç. Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Hojer, Anıl Yaşar, Laine, Sinan Osmanoğlu, Faye, Eray Korkmaz, Zeqiri, Minchev
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Thiam (dk. 31) (Kayserispor)
Sarı Kart: Boa Morte (Kayserispor)