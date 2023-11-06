Trednyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Carole’un vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
4. dakikada Mane’nin kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topla buluşan Ali Karimi’nin vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara giderken, gol iptal edildi.
12. dakikada sol kanattan ceza sahasında Efecan’ın vuruşunda top auta gitti.
14. dakikada Souza’nın kale önüne açtığı ortada top kaleci Bilal tarafından uzaklaştırıldı.
23. dakikada Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un kucağında kaldı.
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul’un kucağına gönderdi.
43. dakikada Carole’un kullandığı serbest vuruşta top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
45+3. dakikada orta sahadan hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Souza’nın vuruşunu kaleci Bilal çıkardı.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Akıncık
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi, Boa Morte, Cardoso, Mane, Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Kemen, Bahoken, Uzodimma, Baran Ali, Ramazan, Hasan Ali, Arif, Jeanvier
Teknik Direktör: Recep Uçar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan, Novais, , Janvier, Oğuz Aydın, Carlos Eduardo
Yedekler: Yavuz, Yusuf, Lima, Johan Fer, Lezama, Majileikwa, Eren, Balkovec, Silva, Yunus
Teknik Direktör: Fatih Tekke