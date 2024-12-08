Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Boa Morte’nin ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Kartal’ın köşeye sert vuruşunda kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.
27. dakikada savumanın arkasına doğru kullanılan taç atışıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Agusto’nun şutunda kaleci Onurcan topu ağlara gitmesini önledi.
33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kartal topu arka direğe doğru gönderdi. Ceza sahası içerisinde Attamah’ın gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazon sert vurdu, kaleci Ertuğrul üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
45. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec topu kaleye gönderdi. Onurcan sol üst köşeye giden topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Kayserispor: Onurcan, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon
Yedekler: Şamil Öztürk, Bourabia, Jeanvier, Uzodimma, Baran Ali, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Hwang Ui-Jo, Augusto, Cordova
Yedekler: Mert Furkan, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Rony Lopes, Arda Usluoğlu, Nicolas Jenvier, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Nejdet Nezir, Juan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Sarı kartlar: Fatih, Efecan (Alanyaspor)