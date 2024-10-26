Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Samsunspor’a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada sağ tarafta Emre Kılınç’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Holse’nin uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
77. dakikada sol taraftan Zeki Yavru’nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Holse, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
86. dakikada savunmada Opoku’nun yükselip vurmadığı top sol tarafta Dimata’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği pozisyonda altıpasın gerisinde Flavien Tait’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Gianniotis’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert Bulut
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic (Antonin Barak dk. 75), Aytaç Kara (Cafu dk. 75), Josip Brekalo (Sadık Çiftpınar dk. 71), Nuno Da Costa (Sinan Alkaş dk. 82)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Erdem Çetinkaya, Jhon Jairo, Lorent Sadiku, Taylan Utku Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Bedirhan Çetin, van Drongelen, Bola (Soner Gönül dk. 89), Soner Aydoğdu (Flavien Tait dk. 80), Ntcham, Emre Kılınç (Mustafa Tan dk. 89), Holse, Schindler (Gaetan Laura dk. 60), Mouandilmadji (Nany Dimata dk. 60)
Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Yunus Emre Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Aytaç Kara (dk. 31) (Kasımpaşa), Holse (dk. 68 ve 77), Soner Aydoğdu (dk. 71), Flavien Tait dk. 86) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Nicholas Opoku (Kasımpaşa), van Drongelen, Ntcham (Samsunspor)