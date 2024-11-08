Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol taraftan Cardoso’nun ceza sahasına ortasında Bahoken topu göğsüyle yanındaki Bourabia’ya indirdi. Bu oyuncunun pasında topu alan Gökhan Sazdağı’nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Cardoso kale önüne pasını aktardı. Bu noktada Bahoken’in Yasin Özcan’ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Mehmet Türkmen VAR tavsiyesiyle pozisyonu incelemeye gitti. İncelemenin ardından penaltı kararı verildi.

22. dakikada penaltıda topun başına geçen Kartal Kayra Yılmaz’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Uğur Sarı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku, Ben Ouanes, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Fall

Yedekler: Ali Emre Yanar, Gökhan Gül, Cafu, Erdem Çetinkaya, Espinoza, Opoku, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Yunus Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Cardoso, Bahoken

Yedekler: Onurcan Piri, Karimi, Nazon, Mehmet Eray Özbek, Mane, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Boa Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Kartal Kayra Yılmaz (dk. 22 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Bahoken, Attamah (Kayserispor)