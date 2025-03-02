Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ taraftan Fall’un ortasında Davinson’un uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazında Brekalo’nun önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi.
9. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasına ön direkte hareketlenen Osimhen, kaleci Giannitos’in müdahalesiyle yerde kaldı. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
12. dakikada penaltıda topun başına geçen Osimhen, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
24. dakikada Galatasaray savunmasında Eren’in müdahalesinden sonra açılan top sol taraftaki Brekalo’nun önüne düştü. Brekalo’nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada Gökhan Gül’ün savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall’ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Davinson topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.
28. dakikada sol taraftan Sallai pasını kale önündeki Abdülkerim’e aktardı. Abdülkerim’in dokunuşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.
32. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Claudio Winck’in uzak direğe plasesinde kaleci Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duman, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Andreas Giannitos, Claudio Winck, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Mortadha Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Josip Brekalo, Nuno Da Costa
Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Cafu, Can Keleş, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Atakan Müjde, Antonin Barak, Kevin Rodrigues
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankovski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
Gol: Victor Osimhen (dk. 12 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Yasin Özcan, Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)