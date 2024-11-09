Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Rivas’ın kafayla indirdiği topa Rui Pedro’nun vuruşunda meşin yuvarlak kale üzerinden auta çıktı.

12. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Rui Pedro kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada Joelson Fernandes’in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Bamgboye’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

45+2. dakikada Maxim’in uzun mesafeli pasında ceza sahasına hareketlenen Sorescu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Bamgboye dk. 18), Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Diack, Görkem Sağlam, Joelson Fernandes, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

Yedekler: Bakaj, Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Cemali Sertel, Boutobba, Strandberg

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Soborit, N’Diaye, Mandouki, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil Dervişoğlu

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Yedekler: Mustafa Burak, Emre Taşdemir, Arda Kızıldağ, Philippe Daubin, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Okereke

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Rui Pedro (dk. 12), Bamgboye (dk. 35) (Hatayspor), Sorescu (dk. 45+2) (Gaziantep FK)

Kaynak: iha