Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Rivas’ın kafayla indirdiği topa Rui Pedro’nun vuruşunda meşin yuvarlak kale üzerinden auta çıktı.
12. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Rui Pedro kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada Joelson Fernandes’in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Bamgboye’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
45+2. dakikada Maxim’in uzun mesafeli pasında ceza sahasına hareketlenen Sorescu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Bamgboye dk. 18), Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Diack, Görkem Sağlam, Joelson Fernandes, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar
Yedekler: Bakaj, Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Cemali Sertel, Boutobba, Strandberg
Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Soborit, N’Diaye, Mandouki, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Mustafa Burak, Emre Taşdemir, Arda Kızıldağ, Philippe Daubin, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Okereke
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Rui Pedro (dk. 12), Bamgboye (dk. 35) (Hatayspor), Sorescu (dk. 45+2) (Gaziantep FK)