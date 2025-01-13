Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

52. dakikada Koray’ın çaprazdan sert vuruşunu kaleci kurtardı ve seken topu Miroshi ceza alanının solundaki Juan’a bıraktı. Juan da sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

61. dakikada sağ kenara doğru koşu yapan Hajradinovic gelişine topa vurdu ve meşin yuvarlak direkten geri geldi.

71. dakikada Juan’ı düşüren Opoku, ikinci sarıdan kırmızı karı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

78. dakikada yapılan kontra atakta Matsuki kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yanında koşu yapan Romulo’ya topu verdi. Brezilyalı oyuncu da rakiplerine geçerek topu ağlara gönderdi. 3--0

86. dakikada İsmail’in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci topu sektirdi ve Hugo dokunuşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 4-0

90+3. Dakikada yine bir kontra atağa çıkan Göztepe’de Romulo rakip ceza sahasında topla buluştu ve yanında koşu yapan İsmail’e topu aktardı. İsmail de düzgün bir vuruşla golünü attı. 5-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Uğur Sarı

Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen (Ogün Bayrak dk. 81), Malcom Bokele, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 81), Anthony Dennis (Ahmed Ildız dk. 81), Novatus Miroshi, David Tijanic (Victor Hugo dk. 63), Juan (Kuryu Matsuki dk. 76), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Nazım Sangare, Ege Yıldırım, İzzet Malak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck (Cafu dk. 81), Sadık Çiftpınar, Nicholas Opoku, Gökhan Gül (Yasin Özcan dk. 73), Haris Hajradinovic, Antonin Barak (Aytaç Kara dk. 46), Kevin Rodrigues (Jhon Espinoza dk. 57), Mamadou Fall, Josip Brekalo, Nuno Da Costa (Mortadha Ben Ouanes dk. 46)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Taylan Utku Aydın, Sinan Alkaş, Yunus Emre Atakaya

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: David Tijanic (dk. 7), Juan (dk. 52), Romulo (dk. 78), Victor Hugo (dk. 86), İsmail Köybaşı (90+3) (Göztepe)

Kırmızı kart: Opoku (dk. 71) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Romulo (Göztepe), Sadık Çiftpınar, Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)