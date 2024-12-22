Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Çaykur Rizespor’da sağ kanatta topla buluşan Taha’nın ceza sahası içine verdiği pasta Göztepe savunmasından seken topu önünde bulan Sowe’un meşin yuvarlak sağ üst köşede direğe çarpıp dışarı çıktı.
14. dakikada Göztepe’de ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Romulo’nun şutunda top üstten dışarı çıktı.
25. dakikada sol taraftan Tijanic’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa yükselen Miroshi’nin kafasında yerden seken top sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada Çaykur Rizespor’da sol kanatta topu kontrol eden Mithat’ın penaltı noktasına açtığı ortada Sowe’un kafasında top yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Akıncık
Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma Silva, Victor Hugo, David Tijanic, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İzzet Malak, Doğan Erdoğan, Efe Yavman
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Giannis Papanikolaou, Amir Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal, Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola, Ali Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Casper Hojer, Vaclav Jurecka, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Muhamed Buljubasic, Emrecan Bulut, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Miroshi (dk. 25) (Göztepe)