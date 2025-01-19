Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Nielsen’in ara pasında ceza sahası içinde savunma arkasına sarkan Juan’ın sağ çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Juan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Matsuki’nin ceza sahası içinde kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Piric gole izin vermedi.
34. dakikada Tijanic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Koray’dan seken topa arka direkte Juan kafa vuruşu yaptı. Pozisyonun devamında üst direğe çarpıp çizgiden seken meşin yuvarlak, kaleci Kenan Piric’te kaldı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, David Tijanic, Kuryu Matsuki, Juan
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İsmail Köybaşı, Nazım Sangare, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Ahmed Ildız, İzzet Malak, Tibet Duruakçay
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson Kelven, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Braian Samudio, Sander van de Streek, Ramzi Safuri, Sam Larsson, Adolfo Gaich
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Hasan Ürkmez
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Juan (dk. 8) (Göztepe)
Sarı kartlar: Bokele (Göztepe), Güray Vural (Antalyaspor)