Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Ç.Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası içi sağ köşesinden Maxim’in ortasına kale önünde Draguş’un röveşata vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

10. dakikada ceza saha içi sağ çaprazında topla buluşan Minchev’in sert şutunu kaleci Nita kurtardı.

15. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç’ın ortasında Gradel’in kafa vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.

17. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan’ın yerden kullandığı endirekt serbest vuruşta Emirhan topu eliyle bir kez daha durdurunca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada Rizespor’da Mithat’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutu üst direkten döndü.

29. dakikada ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Zeqiri’nin düzgün ve sert şutunu kaleci Nita güçlükle çeldi.

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Gradel’in pasına penaltı noktası gerisinde Maxim’in yerden sert şutunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

45. dakikada sol kanattan Gaziantep FK’nın Maxim ile kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Gradel’in kafa vuruşu üst direkten döndü.

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

Gaziantep FK: Florin Nota, M’Bakata (Janio Bikel dk. 40), N’Koulou, Papy Djilibodji, Arda Kızıldağ, Junior Morais, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçicek, Maxim, Max Gradel, Denis Draguş

Yedekler: Mustafa Burak, İlker Karakaş, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski, Brayan Riascos

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Ç.Rizespor: Gökhan Akkan, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mocsi, Emirhan, Eray, Mithat, Shelvey, Gustavo, Olawoyin, Zeqiri, Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Hojer, Julian Gaich, Anıl Yaşar, Laine, Faye, Garcia, Taha Şahin

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Maxim (dk. 20 pen) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Djilobodji (Gaziantep FK)