Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
47. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Okereke’nin yerden şutunu kaleci kurtardı.
65. dakikada Beşiktaş’ın ceza sahası dışında tehlikeli noktadan Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta top yan direğin dibinden dışarı çıktı.
68. dakikada Rafa Silva’nın ceza sahası dışı sol çaprazından şutu kaleci Dioudis’te kaldı.
73. dakikada Mustafa’nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lungoyi’nin yerden sert şutu kaleci Mert’ten döndü.
80. dakikada sağ kanattan Rashica’nın yerden pasına Mustafa Hekimoğlu’nun vuruşu üstten auta çıktı.
90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Kodro’nun indirdiği topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken, meşin yuvarlağı önünde bulan Maxim’in şutu ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Mustafa Eskihellaç dk. 62), Bruno Viana, Enric Saborit, Emre Taşdemir, Badou N’Diaye, Kacper Kozlowski (Kenan Kodro dk. 66), Deian Sorescu, Christopher Lungoyi (Halil Dervişoğlu dk. 84), Alexandru Maxim, David Okereke
Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Cyrıl Mandouki, Mirza Cihan, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 21), Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Cher Ndour, Ernest Muçi (Tayyip Talha dk. 86), Rafa Silva (Bakhtiyor Zainutdinov dk. 86), Joao Mario (Milot Rashıca dk. 66), Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 66)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Jean Onana
Teknik Direktör: Giovanni Van Bronckhorst
Goller: Maxim (dk. 90+5), Ciro Immobile (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: N’Diaye, Lungoyi, Saborit, Kozlowski, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Gaziantep FK), Immobile, Emirhan Topçu (Beşiktaş)