Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan Kozlowski’nin ortasını Muslera uzaklaştırdı, dönen topa Okereke’nin vuruşu üstten auta çıktı.
52. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen’in dar açıdan kaleye vuruşunu Mustafa Burak uzaklaştırdı.
55. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Osimhen’in kale önüne pasına Ahmed Kutucu’nun dokunuşunu kaleci Mustafa Burak kontrol etti.
59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Okereke’nin vuruşu yandan auta çıktı.
64. dakikada David Okereke’nin ceza yayı üzerinden yerden sert şutu yandan auta çıktı.
78. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu’nun kaleye yerden sert vuruşunu Muslera kurtardı.
82. dakikada ceza sahasında topla buluşan Osimhen’in dönerek yaptığı vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci topu kontrol etti.
85. dakikada sağ kanattan Sorescu’nun ortasına arka direkte Boateng’in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
89. dakikada Sorescu’nun yerden ortasına ceza sahasında Mbakata’nın sert şutu savunmadan döndü.
90+3. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa arka direkte Arda Kızıldağ’ın vuruşu yandan dışarı gitti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Cyril Mandouki (Salem M’Bakata dk. 30), Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski (Furkan Soyalp dk. 89), Badoo Ndiaye, Maxim (Kenan Kodro dk. 69), Mustafa Eskihallaç (Emmanuel Boateng dk. 84), David Okereke, Christopher Lungoyi (Halil İbrahim Dervişoğlu dk. 46)
Yedekler: Sokratis Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert (Barış Alper Yılmaz dk. 62), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Eyüp Aydın dk. 90+4), Roland Sallai (Berkan Kutlu dk. 79), Dries Mertens (Alvaro Morata dk. 68), Victor Osimhen, Ahmed Kutucu (Metehan Baltacı dk. 90+4)
Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 5) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Bruno Viana, Lungoyi, Sorescu, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Muslera, Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray)