Gaziantep FK, Trendyol Süper Ligi’nin 9. haftasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada rakip ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Draguş’un uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
23. dakikada Erdoğan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Bünyamin gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nita’da kaldı.
30. dakikada Antalyaspor’un ceza yayı üzerinden Buksa ile kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Maxim’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahası dışından tamamlayan Markovıc’ın şutunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde dışarıya gitti.
39. dakikada Antalyaspor’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Larsson’un ortasına Saric’in yaptığı kafa vuruşu kaleci Nita’da kaldı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Nicolas N’Koulou, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Denis Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy Salem Mbakata, Janio Bikel, Ogün Özçiçek, Onurhan Babuşcu, Brayan Riascos, Mirza Cihan, Max Gradel, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Dario Saric, Sander van de Streek, Sam Andreas Larson, Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Jakub Kaluzinski, Ufuk Akyol, Deni Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, G. Holtmann, Harun Toprak, Zymer Bytyqi, B. Assambalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı Kart: Erdal Rakip (Antalyaspor)