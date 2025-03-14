Trendyol Süper Lig’in 28. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Yunus’un sol taraftan ortasında uzak kale direğindeki Barış Alper’in kafayla ortaya çevirdiği topta Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

30. dakikada Barış’ın sağ taraftan ceza sahası içine pasında Morata’nın sağ çaprazdan içeri çevirdiği topu arka direkte Osimhen tamamladı. 1-0

42. dakikada Barış Alper’in sol taraftan ortasında Osimhen’in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Hakem Ozan Ergün, sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sanchez ile birlikte hava topuna yükselen Safuri’nin elle müdahale etmesi gerekçesiyle VAR uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada beyaz noktanın başına geçen Morata’nın vuruşunda top sağ köşeden filelerle buluştu. 2-0

45+2. dakikada Barış Alper’in sağ taraftan ceza sahasına girerek pasında arka direkte Osimhen topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Jakub Kaluzinski, Ramzi Safuri, Sander van de Streek, Sam Larsson

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Adolfo Gaich, Oleksandr Petrusenko, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Deni Milosevic, Abdurrahim Dursun, Braian Samudio, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Victor Osimhen (dk. 30 ve 45+2), Alvaro Morata (dk. 45 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Emre Belözoğlu (Emre Belözoğlu) (Antalyaspor)