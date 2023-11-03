Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Fall’ın ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

31. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Ben Ouanes’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Ngoy’un yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

33. dakikada Gomis ile girdiği ikili mücadelenin ardından topun olan Zaha’nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada sağ kanattan Kaan Ayhan’ın yerden ortasında kale önünde Icardi’nin düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kazımcan Karataş, Tete, Oliveira, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bakambu, Kerem Demirbay, Mertens

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Gomis, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ngoy

Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sinan Alkaş, Erdem Çetinkaya, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Zaha (dk. 33) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Fall (Kasımpaşa), Boey (Galatasaray)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ziyech’in ara pasında kale önünde Icardi topuk pasıyla arkaya bıraktı. Boşta kalan topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Pozisyonu takip eden Zaha’nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

54. dakikada sol köşeden Aytaç’ın kullandığı kornerde ön direkte Omeruo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

69. dakikada Kaan Ayhan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha’nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada sağ kanattan Kerem’in yaptığı ortada Icardi kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera (Günay Güvenç dk. 59), Boey, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan (Oliveira dk. 75), Ziyech (Tete dk. 60), Zaha (Barış Alper Yılmaz dk. 82) Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 82), Icardi

Yedekler: Angelino, Kazımcan Karataş, Bakambu, Kerem Demirbay, Mertens

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Saddiki dk. 84), Gomis (Yasin Özcan dk. 71), Hajradinovic, Aytaç Kara (Erdem Çetinkaya dk. 90+7), Fall, Ngoy

Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Taylan Utku Aydın, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sinan Alkaş, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Zaha (dk. 33 ve 51) (Galatasaray), Omeruo (dk. 54) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Fall, Winck, Saddiki (Kasımpaşa), Boey, Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray)