Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında derbide Galatasaray, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Masuaku’nun ara pasında topa hareketlenen Rafa Silva’nın topukla çıkardığı topa Joao Mario gelişine şutunu çekti. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.
67. dakikada Gabriel Sara’nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
90+4. dakikada Ndour’un savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Muçi’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direğine de çarparak filelerle buluştu. 2-1
90+5. dakikada Mertens’in pasında Batshuayi’nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan (Elias Jelert dk. 51), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Metehan Baltacı dk. 90+2), Lucas Torreira (Kerem Demirbay dk. 83), Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen (Dries Mertens dk. 82), Moura Icardi (Michy Batsuayi dk.90+1)
Yedekler: Günay Güvenç, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson (Onur Bulut dk. 85), Felix Uduokhai, Emirhan Topçu (Tayyip Talha Sanuç dk. 85), Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario (Ernest Muçi dk. 68), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Al Musrati, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Goller: Davinson Sanchez (dk. 13), Victor Osimhen (dk. 67) (Galatasaray), Ernest Muçi (dk. 90+4) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Davinson Sanchez (Galatasaray) Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile (Beşiktaş)