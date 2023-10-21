Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Angelino, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Mert Günok’un müdahalesi ile havalanan ve kaleye yönelen topta, savunmada Omar Colley son anada müdahale etti ve boşta kalan meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

10. dakikada Bahtiyar’ın sol kanattan içeri çevirmek istediği top, savunmaya çarparak kaleye doğru yöneldi. Direğin sol üst köşesine çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

18. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

23. dakikada savunma arkasına atılan pasta Mauro Icardi, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mert gole izin vermedi.

26. dakikada Mert Günok’un ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Kaan Ayhan kafa ile ceza sahası içinde bulunan Icardi’ye yolladı. Bu oyuncunun sağ ayağının dışı ile yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Beşiktaş savunmasının hatalı geri pasında Mauro Icardi hamle yapacakken araya giren kaleci Mert Günok, topa ceza sahası dışında elle müdahalede bulundu. Gelen uyarı üzerine 30. dakikada VAR’a giden hakem Halil Umut Meler, kaleci Mert’i kırmızı kart ile oyundan ihraç ederek Galatasaray lehine serbest vuruş kararı verdi.

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Emre Eyisoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Milot Rashica (Ersin Destanoğlu dk. 32), Vincent Aboubakar

Yedekler: Onur Bulut, Ante Rebic, Cenk Tosun, Alex Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Mauro İcardi (dk. 26) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Mert Günok (dk. 30) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez (Galatasaray) Daniel Amartey, Tayfur Bingöl (Beşiktaş)