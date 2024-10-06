Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Sara’nın sağ çaprazdan ortasında Barış Alper’in ceza sahası içinde uzak köşede yaptığı gelişine vuruşta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
24. dakikada Yunus Akgün’ün Mertens ile paslaştıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
28. dakikanın ilk saniyelerinde Sara’nın savunma arakasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün penaltı noktası üzerinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul’un üstünden ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada Icardi’nin pasında Barış Alper’in sol çaprazdan sert vuruşunda top üstten auta gitti.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Mchy Batshuayi, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Gaius Makouta, Richard Coelho, Loide Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Sergio Cordova
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Rony Lopes, Nicolas Janvier, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Eren Altıntaş, Juan Coelho
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Yunus Akgün (dk. 28) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jure Balkovec, Richard Coelho (Corendon Alanyaspor)