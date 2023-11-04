Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol taraftan Visca’nın içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde pozisyonu takip eden Berat’ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

47. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Abdulkadir’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Pepe’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ferdi’nin sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına yumrukladı.

59. dakikada Mehmet Can Aydın’ın Tadic’in ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.

61. dakikada Tadic’in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın solundan ağlara gitti. 1-3

70. dakikada Visca’nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Trezeguet’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Livakovic’te kaldı.

70. dakikada Tadic’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi’nin sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada İsmail Yüksek’in, Trezeguet’ye yaptığı müdahaleyi hakem Zorbay Küçük sarı kart olarak değerlendirdi. İsmail ikinci sarı karttan kırmızı kart oyun dışı kaldı.

86. dakikada Mehmet Can Aydın’ın ceza sahası içinde Crespo’ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.

88. dakikada Tadic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

89. dakikada hakem Zorbay Küçük VAR’ın uyarısıyla penaltıyı tekrar kullandırdı.

90. dakikada penaltıda topun başına gelen Tadic, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın sağından ağlara gönderdi. 2-3

90+5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Trezeguet, Osayi ile girdiği ikili mücadeleden topu kazandı. Trezeguet’nin pasında kale önünde topla buluşan Enis’in vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük pozisyonu VAR’da inceleyerek faul tespit ederek golü iptal etti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan Ürün

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin (Batshuayi dk. 73) Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc (Crespo dk. 74) İrfan Can Kahveci (Emre Mor dk. 90) Tadic, Szymanski, Dzeko (Mert Müldür dk. 80)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Kent, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Muhammed İmre, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı (Larssen dk. 80) Berat Özdemir, Mendy, Visca, Pepe (Trezeguet dk. 62) Abdulkadir Ömür (Bakasetas dk. 62) Onuachu (Enis Destan dk. 72)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Enis Bardhi, Kourmpelis, Umut Güneş, Benkovic, Teklic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Onuachu (dk. 10), Berat Özdemir (dk. 46), Pepe (dk. 47) (Trabzonspor), Tadic (dk. 61 ve 90 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İsmail Yüksek (dk. 78) ( Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Samet Akaydin, İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Osayi (Fenerbahçe), Eren Elmalı, Visca, Bakasetas, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)