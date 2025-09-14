Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Szymanski’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Onana’dan seken topa En-Nesyri’nin dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kale çizgisinden oyun alanına döndü.
65. dakikada Fred’in pasında sol çaprazda topla buluşan Brown’un sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ yandan dışarı gitti.
82. dakikada Bartuğ’un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerindeki İrfan Can’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak Onana’da kaldı.
87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Edin Visca’nın sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ederson yakın köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Visca’nın tekrar içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 57), Fred, Sebastian Szymanski (İrfan Can Kahveci dk. 57), Anderson Talisca (Marco Asensio dk. 83), Kerem Aktürkoğlu (Dorgeles Nene dk. 73), Youssef En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 83)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan (Salih Malkoçoğlu dk. 85, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 76), Tim Folcarelli, Okay Yokuşlu, Oleksandr Zubkov (Rayyan Baniya dk. 60), Ernest Muçi (Felipe Augusto dk. 60), Kazeem Olaigbe (Edin Visca dk. 76), Paul Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Boran Başkan, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Youssef En-Nesyri (dk. 45) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Okay Yokuşlu (dk. 20) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Milan Skriniar, Bartuğ Elmaz, Archie Brown (Fenerbahçe) Paul Onuachu, Stefan Savic, Tim Folcarelli (Trabzonspor)