Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sağ taraftan Biraschi’nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Güven’in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

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71. dakikada Visca’nın derinlemesine pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Shukurov dk. 73), Nazım Sangare (Sturaro dk. 79), Rohden, Eysseric (Adnan Uğur dk. 90+1), Can Keleş (Salih Dursun dk. 90+1), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 73)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Veseli, Darri, Kerem Kesgin, Samed Onur

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat (Bardhi dk. 69), Visca (Enis Destan dk. 82), Abdülkadir Ömür, Fountas (Pepe dk. 69), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Umut Bozok, Larsen, Umut Güneş, Benkovic, Teklic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Feghouli, Sturaro (Fatih Karagümrük), Mendy (Trabzonspor)