Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Eyüpspor, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışında Görkem Sağlam’ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer, köşeye uzanarak kornere çeldi.

11. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta sol kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu’nun ortasında ön direkte bulunan Mame Thiam düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada sağ kanatta Rigoberto Rivas, Umut Meraş’tan topu kaptı ve rakibi geçip pasını Rui Pedro’ya verdi. Pozisyonun devamında topu kontrol edip ceza sahası içine giren Pedro, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol sonrasında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Rivas ile Umut arasında yaşanan mücadelede faul tespit ettiğini işaret ederek golü iptal etti.

21. dakikada VAR’da pozisyonu izlemek için kenara gelen hakem Yasin Kol, yoğun itirazda bulunan Rıza Çalımbay’a ilk önce sarı kart gösterdi. Yasin Kol, itirazlarına devam eden Rıza Çalımbay’ı kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Hakemler: Yasin Kol, Ali Alp, Bersan Duman

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Samuel Saiz, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Sinan Gümüş, Ruben Vezo, Jonjo Shelvey, Taşkın İlter, Tayfur Bingöl, Caner Erkin, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Marcelin Kilama, Francisco Calvo, Cengiz Demir, Lamine Diack, Joelson Fernandes, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rigoberto Rivas, Vincent Aboubakar

Yedekler: Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Abdulkadir Parmak, Funsho Bamgboye, Carlos Strandberg, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Oğuzhan Matur, Bilal Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Mame Thiam (dk. 11) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Rıza Çalımbay (dk. 21) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Samuel Saiz (Eyüpspor), Rui Pedro (Hatayspor)