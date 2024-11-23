Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Akintola’nın sağ taraftan ortasında altıpasın gerisinden Varesanovic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

64. dakikada Emre Akbaba’nın ortasında Mame Thiam’ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu üstten kornere çeldi.

75. dakikada savunma arkasına atılan pasta sol tarafta topla buluşan Akintola’nın pasında Sowe’un altıpas içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-2

90+4. dakikada Amir Hadziahmetovic’in Melih Kabasakal’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördüğü pozisyonu VAR uyarısı sonrası izleyen hakem Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Hadziahmetovic’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Ruben Vezo (Tayfur Bingöl dk. 80), Umut Meraş (Luccas Claro dk. 57), Taşkın İlter (Samuel Saiz, dk. 71) Melih Kabasakal, Prince Ampem (Gianni Bruno dk. 71), Emre Akbaba (Caner Erkin dk. 80), Ahmed Kutucu, Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Arda Turan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Olawoyin (Vaclav Jurecka dk. 90+7), Rachid Ghezzal (Ayberk Karapo dk. 90+7), Dal Varesanovic (Muhamed Buljubasic dk. 71), David Akintola (Emrecan Bulut dk. 88), Ali Sowe (Giannis Papanikolaou dk. 90+7)

Yedekler: Tarık Çetin, Benhur Keser, Eray Korkmaz, Martin Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 27) (Eyüpspor), Dal Varesanovic (dk. 55), Ali Sowe (dk. 75) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Amir Hadziahmetovic (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Taşkın İlter, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, Samuel Saiz (Eyüpspor) David Akintola, Dal Varesanovic, Attila Mocsi, Ivo Grbic, Giannis Papanikolaou (Çaykur Rizespor)