Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Emre Mor’un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
10. dakikada Joao Mario’nun sol taraftan ortasında Immobile’nin kafayla içeri çevirdiği topa Rashica vurdu. Kaleci Berke’nin müdahalesi sonrası direkten dönen top tekrar Rashica’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun kale alanında vuruşunda top yine kaleci Berke’de kaldı.
16. dakikada Rafa Silva’nın ara pasına hareketlenen Immobile, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu ayağından açınca kaleci Berke müdahale etti. Pozisyonun devamında sol çaprazdan Joao Mario’nun aşırtma vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Immobile’nin pasında topla buluşan Rafa Silva’nın kale alanı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
27. dakikada Svensson’un sağ çizgiden pasında arka direkte Immobile’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
45+2. dakikada Rafa Silva’nın sağ taraftan ortasında kale önünde Rashica kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Taras Stepanenko, Umut Meraş, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Elan Ricardo, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 1) (Eyüpspor), Rafa Silva (dk. 18), Milot Rashica (dk. 45+2) (Beşiktaş)
Sarı kart: Prince Ampem (Eyüpspor)