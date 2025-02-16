Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Kartal’ın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.
45. dakikada sağ tarafta topla buluşan Emre Mor, arka direğe ortasını yaptı. Kimsenin dokunamadığı top direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Ali Can Alp
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Yalçın Kayan, Taras Stepanenko, Hamza Akman, Caner Erkin
Teknik Direktör: Arda Turan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Yaw Ackah, Miguel Cardoso, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Carlos Mane, Mehdi Bourabia
Yedekler: Onurcan Piri, Majid Hosseini, Duckers Nazon, Lionel Carole, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Eyüpspor), Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek (Kayserispor)