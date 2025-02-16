Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Kartal’ın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

TFF 2. Lig: Giresunspor: 1 - Bucaspor 1928: 2 TFF 2. Lig: Giresunspor: 1 - Bucaspor 1928: 2

45. dakikada sağ tarafta topla buluşan Emre Mor, arka direğe ortasını yaptı. Kimsenin dokunamadığı top direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Ali Can Alp

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Yalçın Kayan, Taras Stepanenko, Hamza Akman, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Yaw Ackah, Miguel Cardoso, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Carlos Mane, Mehdi Bourabia

Yedekler: Onurcan Piri, Majid Hosseini, Duckers Nazon, Lionel Carole, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Eyüpspor), Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek (Kayserispor)

Kaynak: iha