Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında E.Y. Sivaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Hajradinovic’in pasıyla ceza sahası içerisindeki Ngoy topu ağlarla buluştursa da ofsayt bayrağı havalandı.
15. dakikada Hajradinovic’in kullandığı köşe vuruşunda kale önündeki Omeruo ayağıyla dokundu. Top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
19. dakikada Kasımpaşa’nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisindeki Sadık Çiftpınar’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
20. dakikada Emrah Başsan’ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Gianniotis topu çelmeyi başardı.
28. dakikada Aytaç Kara topu penaltı noktasındaki arkadaşı Ngoy’a gönderdi. Vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada Uğur Çiftçi’nin ortaladığı topu ceza sahası içerisindeki Emrah Başsan topukla kaleye göndermek istedi. Kaleci Gianniotis topu çıkarttı.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Anıl Usta
E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Kvet, Barrow, Rodrigues
Yedekler: Erhan Erentürk, Abdulkadir Parmak, Keita, Manaj, N’jie, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Gomis, Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Ouanes, Saddiki, Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Sinan Alkaş, Yasin Özcan, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kart: Haris Hajradinovic (Kasımpaşa)