Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada gelişen Sivasspor atağında savunma arkasına sarkan Garry Rodrigues’in ortasında ceza sahasına içinde Rey Manaj’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

13. dakikada Mithat ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Varesanovic’in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan Akbulut

Rizespor: Tarık, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Casper Hojer, Mithat, Berkay, Zeqiri, Verasanovic, Jurecka, Sowe

Yedekler: Grbic, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Akintola, Efe Doğan, Ayberk Karapo, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Tolga, Uğur, Moutoussamy, Bekir, Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Menig, Camara, Simic, Alaaddin Okumuş, Sonko , Poungouras, Ziya Erdal, A. Turgunbaye

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay