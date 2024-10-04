Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada sağ kanattan Mithat’ın ceza sahasına ortasında Zeqiri’nin vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

88. dakikada sağ kanattan Mert’in pasında Gaich’in şutu savunmadan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Gaich meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

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Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mosci, Alikulov, Halil Pehlivan, Papanikolaou (Mithat Pala dk. 71), Hadziahmetovic, Varesanovic (Anıl Yaşar dk. 89), Akintola (Minchev dk. 62), Emrecan (Zeqiri dk. 62), Jurecka (Sowe dk. 71)

Yedekler: Tarık Çetin, Olawoyin, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Pric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski (Van de Streek dk.55), Petrusenko (Abdurrahim Dursun dk.62), Larsson (Soner Dikmen dk. 60), Townsend (Safuri dk. 60), Djenepo (Gaich dk. 55), Samudio

Yedekler: Gerxhaliu, Erdoğan Yeşilyurt, Abdullah Yiğiter, Harun Toprak, Burak İngenç

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Jurecka (dk. 38), Alikulov (dk. 45) (Çaykur Rizespor), Gaich (dk. 88) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Papanikolaou, Akintola, Emrecan, Varesanovic, Sowe, Grbic (Çaykur Rizespor), Larsson, Petrusenko (Antaylaspor)

Kaynak: iha