Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Prip’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Aleksic’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
56. dakikada Olawoyin’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ali Sowe’un kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
84. dakikada Prip’in pasında ceza sahası içinde Melih’in şutunda kaleci Gribc topu kornere çeldi.
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou (Varesanovic dk. 76), Rachid Ghezzal (Benhur Keser dk. 86), Olawoyin, Akintola, Ali Sowe (Jurecka dk. 76)
Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Hojer, Emrecan Bulut, Buliubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Prip dk. 46), Aleksic (Boateng dk. 86), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Melih İbrahimoğlu dk. 69), Kramer (Umut Nayir dk. 46)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Adem Kabak, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Ali Sowe (dk. 44) (Çaykur Rizespor), Prip (dk. 53) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Olawoyin, Alikulov (Çaykur Rizespor), Jevtovic, Umut Nayir (Konyaspor)