Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı):

19. dakikada Akintola’nın pasında Ali Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt gerekçesi ile bayrağını kaldırdı. VAR’da incelenen pozisyon sonrasında ilk olarak Hakem Çağdaş Altay golü vererek orta noktayı gösterdi. VAR ile ikinci kez iletişime geçen Hakem Altay bu kez golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

30. dakikada sol kanattan ilerleyen Hojer’in pasında ceza yayında topla buluşan Ibrahim Olawoyin’in ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Alp

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Yedekler: Canberk Yurdakul, Samet Akaydin, Jurecka, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Buljubasic, Hadziahmetovic, Ayberk Karapo, Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, Maestro, Aksel Aktaş, Alioui, Aymbetov

Yedekler: Murat Uğur Eser, Bünyamin Balat, Burhan Ersoy, Shehu, Yücel Gürol, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Olawoyin (dk. 30) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: İlhan Palut (Teknik Direktör), Papanikolaou (Çaykur Rizespor)