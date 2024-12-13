Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Dimitrov’un ortasında ön direkte Seferi’nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu çeldi.
49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dimitrov’un pasında kale önünde Seferi, topu ağlara yolladı. 1-0
71. dakikada ceza sahası içinde Radakovic’in Gökdeniz’e yaptığı faul sonrası hakem VAR’da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Radakovic de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dimitrov topu filelerle buluşturdu. 2-0
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Bodrum FK: Diogo Sousa, Taylan Antalyalı, Üzeyir Ergün (Ege Bilsel dk. 82), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Brazao dk. 90), Puşcaş (Dimitrov dk. 46), Fredy (Enes Öğrüce dk. 90 +5), Seferi (Haqi 90 +5)
Yedekler: Samet Yalçın, Kenan Özer, Ahmet Aslan, Gökhan Akkan, Oğulcan Başol
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Camara, Radakovic, Poungouras, Charisis, Koita (Bekir Böke dk. 90), Rodrigues (Emrah Başsan dk. 77), Turgunbayev (Oğuzhan Aksoy dk. 90), Manaj
Yedekler: Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter, Pritchard, Menig, Alaaddin Okumuş, Emirhan Başyiğit, Balde
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Seferi (dk. 49), Dimitrov (dk. 76 pen.) (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Radakovic (dk. 73) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Ondrej Celustka, Gökdeniz, Dimitrov (Bodrum FK), Turgunbayev (Sivasspor)