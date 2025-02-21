Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Bodrum FK sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Ajeti’nin pasıyla buluşan Puşcaş’ın şutunda kaleci Bekaj topu kornere çeldi.
12. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Fernandes’in şutunda top yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Puşcaş topu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can Alp
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Taylan Antalyalı, Seferi, Freddy, Okita, Puşcaş
Yedekler: Kerem Joseph Ersunar, Erkan Değişmez, Dimitrov, Brazao, Üzeyir Ergün, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Hatayspor: Bekaj, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Okoronkwo, Baran Sarka, Ali Yıldız, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz, Boutobba
Teknik Direktör: Murat Şahin
Gol: Puşcaş (dk. 41) (Bodrum FK)