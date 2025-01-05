Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Hasan Ali’nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Jeanvier’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
29. dakikada Cenk’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Kayserispor savunması meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı.
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Mohammed, Dimitrov, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Seferi
Yedekler: Samet Yalçın, Puşcaş, Haqi, Brazao, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Herelle, Celustka, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kayserispor: Onurcan Piri, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Attamah, Kartal Yılmaz, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Miguel Cardoso, Bahoken
Yedekler: Nazon, Uzodimma, Mane, Carole, Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Sarı kartlar: Seferi, Volkan Demirel (Bodrum FK)