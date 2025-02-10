Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakika Bodrum FK’da Bardhi sağ kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Okita’nın ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.
28. dakikada Bodrum FK’dan Puşcaş sol kanattan ceza sahası içine girerek uzak köşeye şutunu çekti. Top sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Okita, Fredy, Enis Bardhi, Seferi, Puşcaş
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Dimitrov, Brazao, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Yusuf Bozkurt, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Miroshi, Dennis, Djalma, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Matsuki
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Kubilay Kanatsızkuş, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Furkan Bayır, Nazım Sangare, D. Tijanic
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov