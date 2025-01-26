Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0’lık skorla yenildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Gökdeniz’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Seferi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlardan kaldı.
56. dakikada Bodrum FK’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda direğe gelen topu savunma uzaklaştırdı. Topu kontrol eden Taylan’ın, sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
81. dakikada Dimitrov, pasını sağ taraftan ceza sahası içine giren Gökdeniz’e aktardı. Gökdeniz’in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Üzeyir Ergün dk. 76), Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Mohammed (Celal Dumanlı dk. 76), Taylan Antalyalı, Seferi (Z. Dimitrov dk.64), Fredy, Okita (Enis Bardhi dk. 83), Puşcaş (Gökdeniz dk. 46)
Yedekler: Gökhan Akkan, E. Beyaz, Ahmet Aslan, C. Herelle, Bilal Güven
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Caner Erkin dk. 46), Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl (Dorukhan Toköz dk. 74), Emre Mor (Hamza Akman dk. 90+2), Halil Akbunar (Yalçın Kayan dk. 60), Ampem, Emre Akbaba (Hüseyin Maldar dk. 90+2)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Batuhan Üzgül
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Tayfur Bingöl (Eyüpspor dk. 12)
Sarı kartlar: Claro, Halil, Berke, Melih, Ampem, Yalçın Kaya (Eypspor), Gökdeniz Bayraktar, Celuska (Bodrum FK)