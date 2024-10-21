Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci)
48. dakikada Bodrum FK’da Puscas, ceza yayı önünden kaleye çektiği şut isabetli olmadı.
54. dakika Rizespor’dan Zeqiri, sol çaprazda ceza sahasının önünden çektiği şut yandan dışarıya çıktı.
75. dakikada Bodrum FK’da Üzeyir, sağ çaprazda ceza sahasının önünden şut çekti, top az farkla dışarıya gitti.
83. dakikada Rize spor atağında Ghezzal, ceza sahası sol çaprazda topu içeriye çevirdi. Boşta kalan Sowe’un kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu: 0-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal
Bodrum FK: Dıogo Sousa, Üzeyir Ergün, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Ondrej Celustka, Ahmet Aslan (Celal Dumanlı dk. 86), Alfredo Rıbeıro (Taylan Antalyalı dk. 60), Musah Mohammed (Samet Yalçın dk. 86), Pedro Brazao (Kenan Özer dk. 80), Zdravko Dimitrov (Ege Birsel dk. 80), George Puscas
Yedekler: Gökhan Akkan, Gabrıel Obekpa, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Haqı Osman
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Muhammet Taha Şahin, Attila Mocsi, Khusniddin Alikulov (Anıl Yaşar dk. 81), Halil İbrahim Pehlivan (Mithat Pala dk. 72), Loannıs Papanikolaou, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Olawoyin, Dal Varesanovic (Rachid Ghezzal dk. 72), Emrecan Bulut (Altın Zeqiri dk. 46), Vaclav Jurecka (Ali Sowe dk. 46)
Yedekler: Tarık Çetin, Muhamed Buljubasıc, Eray Korkmaz, Babajide David Akintola, Ayberk Karapo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Ali Sowe (dk. 83) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ibrahim Olawoyin, Amir Hadziahmetovic (Çaykur Rizespor), Arlind Ajeti, Celal Dumanlı (Bodrum FK)