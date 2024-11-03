Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Bodrum FK sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Rony Lopes’in sağ kanattan ilerleyip uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, uzanarak topu kornere gönderdi.
21. dakikada savunma hatasında topu alan Seferi, ceza sahası içinden uzak köşeye vuruşunda top direkten döndü.
22. dakikada Bodrum FK’nın sol kanattan geliştirdiği atakta Ege, son çizgiden ön direğe ortaladı. Burada bulunan Seferi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Ali Şansal, Kerem Aksoy, Esat Sancaktar
Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Taylan Antalyalı, Musah Muhammed, Pedro Brazao, Seferi, Dimitrov, Puscaş
Yedekler: Diogo Sousa, Samet Yalçın, Kenan Özer, Fredy, Obekpa, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Yusuf Sertkaya
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Buluthan Bulut, Cordoba, Efecan Karaca, Rony Lopes, Serdar Dursun
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Lima, Arda Usluoğlu, Ui-jo, Janvier, Bera Çeken, Eren Altıntaş, Juan, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Fatih Tekke