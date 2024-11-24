Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Romulo, orta sahada Felix’ten sıyrılarak hızla rakip sahaya geçti. Göztepe’nin 2’ye 1 yakaladığı pozisyonda Romulo sağ çaprazdan ceza sahasına girerken Paulista kale önünde yaptığı müdahaleyle topu kazandı.
69. dakikada Rashica’nın sağ kanattan ortasında ön direkte Rafa Silva’nın kafa vuruşunda kaleci Lis ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.
76. dakikada Ndour’un pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica’nın ortasında ceza sahası içinde Immobile’nin voleyle yaptığı vuruşta top az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.
82. dakikada orta sahada topu alan Anthony Dennis, rakibinden sıyrılarak topla ceza sahası içine ilerledi. Dennis’in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
82. dakikada Romulo’nun pasına hareketlenen Fofana, Masuaku ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde topu kurtararak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-3
90+1. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Romulo pasını Tijanic’e aktardı. Tijanic’in ceza sahası içi sol çaprazdan gelişine vuruşunda top Mert’in sağından ağlara gitti. 2-4
Hakemler: Alper Akarsu, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu (Ciro Immobile dk. 59), Jonas Svensson, Al-Musrati (Cher Ndour dk. 59), Gedson Fernandes, Artur Masuaku, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 77), Anthony Dennis, Isaac Solet (Victor Hugo dk. 43), İsmail Köybaşı (Novatus Miroshi dk. 77), Kuryu Matsuki (David Tijanic dk. 72), Romulo, Juan (Datro Fofana dk. 72)
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Koray Günter, İzzet Malak, Efe Yavman
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 3), Bokele (dk. 9 k.k) (Beşiktaş), Bokele (dk. 12), Taha Altıkardeş (dk. 32), Datro Fofana (dk. 82), Tijanic (dk. 90+1) (Göztepe)
Sarı kart: Jonas Svensson (Beşiktaş)