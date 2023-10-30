Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol taraftan Gradel’in ortasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Draguş kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Chamberlain’in sol taraftan kullandığı kornerde kale önünde Salih Uçan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

75. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sağ tarafından Rashica’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Cenk Tosun yakın köşeden meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-0

80. dakikada Rashica’nın pasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

86. dakikada orta sahanın sağında Hadziahmetovic’in, Max Gradel’e yaptığı müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

90+3. dakikada kaptırdığı topta araya giren Rashica’ya arkadan yaptığı müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly (Jean Onana dk. 81), Bahtiyor Zaynutdinov, Salik Uçan (Hadziahmetovic dk. 67), Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal (Yakup Arda Kılıç dk. 21 (Jackson Muleka dk. 81)), Alex Chamberlain (Demir Ege Tıknaz dk. 81), Milot Rashica, Cenk Tosun

Yedekler: Utku Yuvakuran, Antre Rebic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy

Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Papis Djilobodji, Morais, Furkan Soyalp, Max Gradel (Salem Mbakata dk. 89), Alexandru Maxim, Brayan Riascos (Lazar Markovic dk. 67), Denis Draguş (İlker Karakaş dk. 82)

Yedekler: Batuhan Şen, Marko Jevtovic, Janio Bikel, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Onurhan Babuşçu, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Salih Uçan (dk. 63), Cenk Tosun (dk. 75) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Hadziahmetovic (dk. 85) (Beşiktaş), Furkan Soyalp (dk. 90+3) (Gaziantep)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Denis Draguş, Nicolas Nkoulou, Max Gradel (Gaziantep FK)