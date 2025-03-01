Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Rashica’nın kafayla attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
36. dakikada Nazon’un pasında topla buluşan Carlos Mane ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
45. dakikada Immobile’nin pasında topla buluşan Joao Mario, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Muçi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi, Carlos Mane, Bourabia, Miguel Cardoso, Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Bahoken, Carole, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Gol: Joao Mario (dk. 45) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Carlos Mane, Bourabia (Kayserispor)