Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Figueiredo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Grbic’in sektirdiği topa Keny yöneldi. Keny, bu pozisyonda kaleci Grbic’in müdahalesiyle altı pas içerisinde yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada penaltıda topun başına geçen Figueiredo, meşin yuvarlağı kaleci Grbic’in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
37. dakikada Varesanovic’in, Ghezzal’dan aldığı pas sonrası ceza yayının hemen gerisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed, yerden gelen topu iki hamlede kontrol etti.
40. dakikada Mithat’ın pasında topla buluşan Alikulov’un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.
45+4. dakikada Davidson’un pasında topu alan Figueiredo’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda Taha son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler (Lucas Lima dk. 41), Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Onur Ergün, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Oliver Kemen, Davidson, Joao Figueiredo, Philippe Keny
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Dimitrios Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Khusniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, Ioannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, David Akintola, Ali Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Casper Hojer, Olasunkanmi Olawoyin, Vaclav Jurecka, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Joao Figueiredo (dk. 21 Pen.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Ivo Grbic, Mithat Pala (Çaykur Rizespor)