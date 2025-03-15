Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Yusuf Sarı, Umut Güneş’ten aldığı pasla sağ taraftan topu arka direğe ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Deniz Türüç’ün bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak pozisyonun başlangıcında Umut Güneş’in ofsaytta olması sebebiyle gol iptal edildi.
56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Güneş, Mendy’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek’in yerden sağ tarafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.
62. dakikada sol taraftan Visca, pasını ceza yayı içindeki Banza’ya aktardı. Banza’nın bekletmeden pasında topu alan Ozan Tufan ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
64. dakikada orta alanda taç çizgisinin yakınında yaşanan ikili mücadelede Deniz Türüç, Banza’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
87. dakikada Opoku’nun geri pasında topu kapan Zubkov, sağ taraftan topu ceza sahası içine çevirdi. Burada topla buluşan Cham’ın bekletmeden pasında Mendy, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Alp
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Operi dk. 78), Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Figueiredo dk. 69), Crespo (Ömer Faruk Beyaz dk. 78), Umut Güneş (Brnic dk. 69), Deniz Türüç, Piatek (Keny dk. 78)
Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Hamza Güreler, Szysz, Djalo
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen (Serdar Saatçı dk. 60), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Jabol Folcarelli dk. 90), Lundstram, Visca (Arif Boşluk dk. 90), Ozan Tufan (Zubkov dk. 85), Sikan (Cham dk. 60), Banza
Yedekler: Taha Tepe, Draguş, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Banza (dk. 7), Ozan Tufan (dk. 62), Mendy (dk. 87) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Deniz Türüç (dk. 64) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Mendy, Banza (Trabzonspor)