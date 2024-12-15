Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Görkem Sağlam’ın pasında topla ceza sahası içine giren Aboubakar’ın vuruşunda Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Rivas’ın içeriye çevirdiği topu, Aboubakar kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1
74. dakikada Victor Hugo’nun pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djalma Silva’nın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
76. dakikada Dennis’in pasında ceza sahasında topla buluşan Matsuki’nin vuruşunda Erce ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz (Bamgboye dk. 77), Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas (Cengiz Demir dk. 80), Joelson Fernandes (Strandberg 90+2), Aboubakar
Yedekler: Bekaj, Oğuzhan Matur, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Massanga Matondo, Boutobba
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş (Koray Günter dk. 67), Heliton, Bokele, Nazım Sangare (Lasse Nielsen dk. 85), Dennis (İsmail Köybaşı dk. 85), Miroshi, Djalma Silva, Victor Hugo (Doğan Erdoğan dk. 85), Romulo, Juan (Matsuki dk. 76)
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Furkan Malak, Efe Yavman
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Romulo (dk. 12 pen.) (Göztepe), Aboubakar (dk. 52) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Taha Altıkardeş, Dennis, Romulo (Göztepe), Calvo (Atakaş Hatayspor)